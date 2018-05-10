YÖK'ten Fransız dili bölümlerine kısıtlama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki henüz öğrencisi olmayan bu iki bölüme yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi. Açıklamada gerekçe, ‘mezun-istihdam ilişkisi’ ve Fransa ile ‘mütekabiliyet (karşılıklılık)’ olarak belirtildi. Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı/Türkoloji bölümlerinin bulunmadığı hatırlatıldı. Ancak Fransa’da Strasbourg Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde Türkoloji; Sorbonne Paris Cite Üniversitesi’ne bağlı Doğu Dilleri Ulusal Enstitüsü’nde ise lisans ve yüksek lisansta Türk Dili programı bulunuyor. Lyon ve Aix Marseille üniversitelerinde ise lisans sonrası Türkçe uzmanlık eğitimi var. Yetkililer, bunun Türkiye’deki Fransız dili programıyla eşdeğer olmadığını belirtiyor.



16 PROGRAM VAR

YÖK yetkilileri, öğrenci almaya başlamamış 12’si Fransız dili ve edebiyatı ile 4’ü Fransızca öğretmenliği olmak üzere 16 bölümün olduğunu duyurdu. Öğrencisi olan 19 program var. YÖK, öğrencisi olanlarda eğitimin aksamadan süreceğini, bu yıl da öğrenci alabileceklerini açıkladı. Bu tarz yeni bölümler açılmayacak.



Türkiye, kısa süre önce eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy dâhil 300 Fransız yazar ve siyasetçinin Kuran’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bildirisine büyük tepki göstermişti.



EĞİTİMİN OLDUĞU ÜNİVERSİTELER

YÖK Atlas’taki bilgilere göre, Fransız dili ve edebiyatı bölümü Adnan Menderes, Ankara, Cumhuriyet, Galatasaray, Gazi, Hacettepe, İstanbul, Namık Kemal, Pamukkale ve Selçuk olmak üzere 10 üniversitede bulunuyor. Fransızca öğretmenliği ise şu 9 üniversitede var: Anadolu, Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, Hacettepe, İstanbul, Marmara, Ondokuz Mayıs ve Uludağ.



KİMLER ETKİLENECEK?

ETKİLENECEK üniversiteler arasında Akdeniz, Aksaray, Çankırı Karatekin, İstanbul Medeniyet, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Mersin, Mehmet Akif Ersoy, Ankara Sosyal Bilimler de bulunuyor.