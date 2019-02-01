YÖK'ten dikkat çeken uyarı: Geçerli değil

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYÖK'ten dikkat çeken uyarı: Geçerli değil
GeriGündem YÖK'ten dikkat çeken uyarı: Geçerli değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
01.02.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

YÖK'ten dikkat çeken uyarı: Geçerli değil

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YÖK'ten dikkat çeken uyarı: Geçerli değil

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bazı yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulunularak, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları ile ilgili düzenlemelerin Anayasa'nın 130'uncu maddesi ile belirlendiği, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin ancak devlet tarafından kanunla ve devletin gözetim ve denetimine tabi olarak kurulabileceği anımsatıldı.

Üniversiteler ve bağlı birimlerinin kuruluş ve işleyişlerinin de kanunla düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, yurt dışındaki üniversitelerden alınan diplomaların denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin yükseköğretim kurumları ve programlarının tanınmasıyla ilgili maddelerinin öncelikli olarak göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.     

Söz konusu yönetmelikte bir yükseköğretim kurumunun tanınması için "Bir ülkenin yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren kurumların menşe ülke ve faaliyet gösterdiği ülke tarafından yasal olarak tanınıyor olması gerekir." düzenlemesine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"Son günlerde kurulumuza yapılan başvuru ve ihbarlardan, merkezi yurt dışında bulunan yabancı üniversitelerin ülkemizde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiği anlaşılmaktadır. Asıl merkezleri Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde olan ve ülkemizde Gaziantep, Mersin, Antakya, Şanlıurfa, Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde 'üniversite kampüsü ya da şubesi' adı altında apartman dairelerinde gayriresmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığı tespit edilmiştir.     

Kuruluş ve işleyişine dair hiçbir yasal dayanağı olmayan, resmi statüsü bulunmayan, eğitim ve öğretim açısından ülkemizdeki hiçbir usul ve esasa uymayan bu yapılanmalara itibar edilmemesi gerekmektedir."     

"DİPLOMALAR REDDEDİLECEK" UYARISI     

Açıklamada, "Sözde üniversite eğitiminin, apartman dairelerinde ya da uzaktan eğitim yolu ile yükseköğrenimin gerektirdiği nicelik ve nitelikten yoksun olarak, gerekli akademik ve mesleki kazanımlar sağlanmadan, kısa sürede ve özellikle ülkemizdeki sığınmacılara yönelik olarak verildiği ve öğrencilerin orijinal diplomalarla mezun edildiği anlaşılmaktadır." tespiti paylaşıldı.     

Söz konusu diplomalarla ilgili uyarının yapıldığı açıklamada, "Ülkemizin gelişmekte olan yükseköğretim sistemini ve kalitesini bu tür yıkıcı etkilerden korumak için tanınmayan ve ülkemizde yasal olmayan bir başka ülkede bulunan üniversiteye ait yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak reddedileceği hususu kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da kan donduran olay! 3 küçük kızını metro raylarına bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı: Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz

Babasına bombalı paket göndermişti! Cezası onandı…

Yunanistan'a kaçan darbecilere müebbet