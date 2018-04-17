YÖK'ten 400 akademisyene yurt dışında eğitim imkanı - YUDAB başvuru şartları neler?

400 akademisyene yurt dışında burslu eğitim imkanı sağlayacak olan YUDAB ile ilgili ilk bilgilendirme YÖK Başkanı Prof.Dr. Saraç’tan geldi. Saraç, "Bu imkan, Yeni YÖK’ün Türk Yükseköğretiminde kalite çıtasının yükseltilmesi yönündeki çabalarında yeni bir merhaledir. Bu proje ile genç bilim insanlarımızın dünya bilim hayatı ile de kucaklaşmasını istiyoruz. Bu proje, doktora yapan istikbalin genç akademisyenlerine yeni bir imkan sunmakta" ifadelerini kullandı.



YUDAB BAŞVURU ŞARTLARI



Saraç, YÖK-YUDAB Programı'na Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş öncelikli alanlarda doktora derslerini tamamlamış, yeterlilik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasındaki 2547 sayılı Kanun uyarınca bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gerekli koşulları taşımak kaydıyla başvuru yapabileceğini kaydetti.



Başvuru yapacakların belirli bir yabancı dil yeterliliğinin olması gerektiğini ifade eden Saraç, adaylardan son 5 yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS'den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili en az 65 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmelerinin istendiğini söyledi.



NE KADAR BURS VERİLECEK?

Bu yıl ilk defa uygulamaya geçecek YÖK-YUDAB kapsamında, her yıl tez aşamasındaki 400 araştırma görevlisine, aylık 2 bin 500-3 bin 500 lira arasında değişen oranlarda burs ile yurt dışında eğitim imkanı sağlanacak.



YUDAB BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

YÖK-YUDAB kapsamında yurt dışında doktora araştırma başvurusu yapmak isteyen araştırma görevlileri bugünden itibaren 31 Temmuz’a kadar "https://yoksis.yok.gov.tr/" internet adresinden başvurularını yapabilecek.