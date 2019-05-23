Yoklama kaçağı nedir?
Yoklama kaçağı, son gelişmelerin ardından birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Yenilenmesi beklenen 1111 sayılı Askerlik kanunun ardından yoklama kaçağı sayılan kişilerin sürekli bedelliden yararlanamayacağının açıklanmasının ardından yoklama kaçağı nedir sorusu araştırılmaya başlandı. İşte, yoklama kaçağı tanımının kanunda yer alan detayları
Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.
Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.
Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin
ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.
YOKLAMA KAÇAĞI HARİCİNDE KALAN DİĞER TABİRLER NELER?
Yoklamada bulunarak asker edildikleri halde istenildikleri sırada gelmeyenlere veya gelipte askerlik yapacakları kıtalara gitmeksizin toplandıkları yerlerden veya yollardan savuşanlara (bakaya),
Askere girdikten sonra izin almaksızın savuşanlara (firar),
askerde iken işleri için veya hastalanarak izin veya tebdilihava aldıkları halde izin veya tebdilihava gününü geçirenlere de (izinsiz),
yirmi yaşlarına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kütüğüne geçirmemiş bulunanlara da (saklı) denir.
Alelümum altı ay ve daha fazla talim görmüş erbaş ve ere (usta asker),
altı aydan daha az talim görmüş veya hiç talim görmemiş erbaş ve ere (acemi asker) denir.
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