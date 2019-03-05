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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.03.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

YÖKDİL'den sınav giriş belgesi duyurusu: YÖKDİL sınav yerleri açıklandı

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YÖKDİL'den sınav giriş belgesi duyurusu: YÖKDİL sınav yerleri açıklandı

YÖKDİL sınav yerleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi işbirliği ile YÖK tarafından düzenlenen 6. YÖKDİL sınavının giriş belgelerine online sistem üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak, geçer not kaç? İşte, YÖKDİL sınavıyla ilgili merak edilenlerin detayları

YÖKDİL sınav giriş belgeleriyle ilgili beklenen gelişme yaşandı, adaylar 4 Mart tarihi itibariyle sınav yerleri bilgisini online sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. YÖKDİL’in resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yapan kişiler sınava girecekleri bölgeleri öğrenebiliyor.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 İlkbahar Dönemi YÖKDİL Sınavı giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerine 04-09 Mart 2019 tarihleri arasında sisteme giriş yapılarak erişilebilir.

YÖKDİL’E KİMLER GİREBİLİYOR?

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

 

 

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