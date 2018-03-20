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    YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı – Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 16:36 | Son Güncelleme:

    Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen YÖKDİL Sınavı, 17 Mart Cumartesi günü gerçekleşti. Bu yıl iki kez gerçekleşecek olan YÖKDİL sınavının soruları ve cevapları ise bugün erişime açıldı. Soru ve cevapların yayımlanmasıyla birlikte sonuç araştırmaları yoğunlaştı. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Yükseköğretim tarihinde ilk "alana özgü dil sınavı" olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’nın tamamlandı, sorular ve cevaplar https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden yayımlandı. Anadolu Üniversitesi’nin soru- cevap duyurusunda şu ifadeler yer alıyor: “17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL Sınavı soruları adayların erişimine açılmıştır. Sınav itirazları 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılacaktır.”

    YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları "yokdil.yok.gov.tr" adresinden açıklanacak. YÖKDİL sınav sonuçlarının ise geçtiğimiz sınav açıklama dönemleri baz alınırsa 14 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

    SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

    Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

    YÖKDİL Sınavı nedir?

    YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

    Etiketler: YÖKDİL , YÖKDİL soruları , YÖKDİL sonuçları , SeoHaber , gündem
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