YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları o gün mü açıklanıyor?
YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak soruları, sınav sonrası birçok kişinin gündemindeki konular arasında yer alıyor. YÖKDİL sonuçları öncesinde sorular ve cevapları görüntülemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YÖKDİL sonuçları öncesinde sorular ve cevaplar için beklentiye giren vatandaşlar, sınavın ardından internet üzerinden sorgulamalarına başladı. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan birçok kişi, öncesinde soru ve cevapları gözden geçirecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorular-cevaplar ne zaman yayımlanacak? İşte, o bilgiler
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORULAR VE CEVAPLAR BU HAFTA YAYINDA
YÖKDİL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor sınav sonuçları için ise ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak tahminler üzerine son yapılan sınavın sonuç tarihi değerlendirildiğinde sınavın yapıldığı tarihten en geç 14 gün içinde açıklanacağı yönünde.
Bu çerçevede YÖKDİL sonuçlarının 25 Mart tarihinde erişime açılacağı öngörülebilir.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.
YÖKDİL BARAJ PUANI NEDİR?
İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.
YÖKDİL SINAVI NERELERDE GEÇERLİ?
Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.
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