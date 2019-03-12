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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

YÖKDİL sorular ve cevapları yayımlandı - Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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YÖKDİL sorular ve cevapları yayımlandı - Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim tarihinde ilk alana özgü dil sınavı olan YÖKDİL’in soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hazırlanan YÖKDİL, 10 Mart Pazar günü gerçekleşmişti. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce adayın ter döktüğü YÖKDİL sınavın çoktan seçmeli beş şıklı 80 soru adaylara yöneltilmişti. Sınavın hemen ardından gözler sorular ve cevaplara çevrilmişti, YÖKDİL sorular ve cevapları için bekleyiş 11 Mart tarihinde sona erdi. Şimdi ise sonuç heyecanı başladı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

SORU CEVAP DUYURUSU

"10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştır. Adaylar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sınav soru ve cevaplarını görüntüleyebiliyor. Sınav itirazları 11-15 Mart 2019 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılmalıdır."

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

YÖKDİL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor sınav sonuçları için ise ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak tahminler üzerine son yapılan sınavın sonuç tarihi baz alındığında YÖKDİL sonuçlarının 25 Mart tarihinde erişime açılacağı öngörülebilir.

İLK AKADEMİK DİL SINAVI

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor.

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