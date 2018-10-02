YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır? 2018 YÖKDİL sonuçları
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, söz konusu sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 22 Eylül Cumartesi günü düzenlenen beşinci YÖKDİL sınavının tamamlanmasının ardından, günler geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması merak uyandırdı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca araştırılmaya devam ediyor. İşte, YÖKDİL sınav sonuçlarına dair merak edilen detaylar...
Geçmiş dönemlerde düzenlenen YÖKDİL sınavlarının sonuçları, sınavın üzerinden 18 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Bu bilgiler ışığında beşinci YÖKDİL sınavına ait sonuçların 12 Ekim tarihinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında bir gelişme olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
Sınav sonuçları “yokdil.yok.gov.tr” adresinden açıklanacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır.İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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