YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları ve cevapları
YÖKDİL sonuçları, hafta sonu gerçekleştirilen sınavın ardından adayların gündemindeki konu olmaya başladı. Akademik anlamda ilerleme kat etmek isteyen vatandaşların yabancı dillerini tasdik edeceği YÖKDİL, soruları ve ve cevapları ile erişime açıldı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YÖKDİL sonuçları, sınava dahil olan ve akademik kariyer amacıyla yabancı dillerini tasdik etmek isteyen öğrencilerin gündemindeki hususlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaklaşık 3 hafta içerisinde adayların erişimine açılan YÖKDİL sınav sonuçlarının, bu dönem de aynı şekilde açıklanması bekleniyor. İşte, YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bazı bilgiler
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAAN HANGİ GÜN AÇIKLANIR?
Önceki dönemlerde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları, sınavın üzerinden 18 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Sonuçların, 12 Ekim tarihinde erişime açılması bekleniyor.
Adaylar yaklaşık 3 haftalık beklemenin ardından https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden sınav sonuçlarının sorgulama işlemini yapabilecek. Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyenler başta olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı talep edilen öğrenciler ve diğer adaylar yoğun bir şekilde ilgi göstermiş ve katılım sağlamıştı.
SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI
22 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştır. Sınav itirazları 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılacaktır.
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