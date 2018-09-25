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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları ve cevapları

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları ve cevapları

YÖKDİL sonuçları, hafta sonu gerçekleştirilen sınavın ardından adayların gündemindeki konu olmaya başladı. Akademik anlamda ilerleme kat etmek isteyen vatandaşların yabancı dillerini tasdik edeceği YÖKDİL, soruları ve ve cevapları ile erişime açıldı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YÖKDİL sonuçları, sınava dahil olan ve akademik kariyer amacıyla yabancı dillerini tasdik etmek isteyen öğrencilerin gündemindeki hususlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaklaşık 3 hafta içerisinde adayların erişimine açılan YÖKDİL sınav sonuçlarının, bu dönem de aynı şekilde açıklanması bekleniyor. İşte, YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bazı bilgiler

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAAN HANGİ GÜN AÇIKLANIR?

Önceki dönemlerde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları, sınavın üzerinden 18 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Sonuçların, 12 Ekim tarihinde erişime açılması bekleniyor.

Adaylar yaklaşık 3 haftalık beklemenin ardından https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden sınav sonuçlarının sorgulama işlemini yapabilecek. Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyenler başta olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı talep edilen öğrenciler ve diğer adaylar yoğun bir şekilde ilgi göstermiş ve katılım sağlamıştı.

SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

22 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştır. Sınav itirazları 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılacaktır.

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