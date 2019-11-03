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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.11.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) tamamlandı. Bu yıl ilk kez ÖSYM'nin düzenlediği sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öte yandan bugünkü YÖKDİL sınavına ilişkin soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, 41 ildeki 47 sınav merkezinde tamamlandı. Gözler şimdi önce cevap anahtarının sonra da sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, 2019 YÖKDİL sınavına ilişkin ayrıntılar...

Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince yapılan ve sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanması kararı alınan YÖKDİL, 41 ildeki 47 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki sınav için adaylara 180 dakika süre verildi.

ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL sonuçları 28 Kasım'da açıklanacak. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Adaylar, bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girebilecek. Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Bugün düzenlenen YÖKDİL sınavına ait sorular ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin ÖSYM'den bir açıklama yapılması halinde haberimizde yer vereceğiz.

 

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