YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sonuç tarihi
YÖKDİL soru ve cevaplarının yayınlanması ardından adayları sonuç heyecanı sardı. Başvuruları 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL 3 Kasım Pazar günü İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılmıştı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sonuç tarihi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), geride bıraktığımız hafta sonu belirlenen illerde ve merkezlerde gerçekleşti. YÖKDİL sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.
ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre, YÖKDİL sonuçları ise 28 Kasım 2019 tarihinde “sonuc.osym.gov.tr” adresinden duyurulacak.
YÖKDİL SORU CEVAP DUYURUSU
03 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2019-YÖKDİL) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Kasım 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle