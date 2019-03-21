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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.03.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte!

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte!

YÖKDİL sonuçları için adayların sorgulamaları devam ediyor. Akademik anlamda ilerleme katetmek isteyen birçok kişinin katılım sağladığı YÖKDİL, soruları ve cevaplarının ardından sonuçları ile araştırılmaya başlandı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

YÖKDİL sonuçları, akademik dil yeterliliğini teyit etmek isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Sınavda 80 soruya 180 dakikada cevap veren adaylar, sınavın ardından sorular ve cevaplara odaklanmıştı. Sorular ve cevapların yayımlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi ve YÖK işbirliği ile hazırlanan YÖKDİL sınavı, 10 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından sorular ve cevapları erişime açan YÖKDİL'in önceki sınav sonuç açıklama dönemleri göz önüne alındığında 25 Mart tarihinde erişime açılması öngörülebilir.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacak.

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