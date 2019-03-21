YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte!
YÖKDİL sonuçları için adayların sorgulamaları devam ediyor. Akademik anlamda ilerleme katetmek isteyen birçok kişinin katılım sağladığı YÖKDİL, soruları ve cevaplarının ardından sonuçları ile araştırılmaya başlandı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
YÖKDİL sonuçları, akademik dil yeterliliğini teyit etmek isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Sınavda 80 soruya 180 dakikada cevap veren adaylar, sınavın ardından sorular ve cevaplara odaklanmıştı. Sorular ve cevapların yayımlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi ve YÖK işbirliği ile hazırlanan YÖKDİL sınavı, 10 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından sorular ve cevapları erişime açan YÖKDİL'in önceki sınav sonuç açıklama dönemleri göz önüne alındığında 25 Mart tarihinde erişime açılması öngörülebilir.
SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacak.
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