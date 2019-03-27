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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.03.2019 - 20:31, Son Güncelleme:

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) katılan binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları kısa süre önce, Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden erişime açılmıştı. Peki, 10 Mart'ta gerçekleşen 'YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?' İşte YÖKDİL sınav sonuç tarihine dair merak edilen bazı bilgiler...

YÖKDİL'e giren binlerce aday Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce sınavlarında ter döktü. Sınav heyecanının ardından öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Sınav itirazı 11 - 15 Mart 2019'da tamamlanan YÖKDİL ne zaman açıklanacak? İşte o bilgiler...

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

10 Mart tarihinde gerçekleşen YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları kısa sürede https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden erişime açılmıştı. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları için ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Fakat sınavın sonuç tarihi baz alındığında YÖKDİL sonuçlarının 25 Mart tarihinde erişime açılacağı tahmin ediliyor. Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

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