YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 10 Mart Pazar günü, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde düzenlenen sınava katılım sağlayan vatandaşlar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adayların katılığım sağladığı YÖKDİL sınavının bu yıl düzenlenen ilk etabının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Sınav sonuçları için ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak son yapılan sınavların sonuç açıklama tarihi baz alındığında YÖKDİL sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde erişime açılabileceği öngörülebilir. Konuya ilişkin ayrıntılar oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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