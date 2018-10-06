YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YÖKDİL sonuçları
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının, sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 22 Eylül Cumartesi günü tamamlanan beşinci YÖKDİL sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih, çok sayıda kişinin bir numaralı gündem maddesi oldu. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sınav sonuçlarının günler geçmesine rağmen açıklanmaması, söz konusu sınava katılım sağlayan ve beklenti içine giren vatandaşları meraklandırdı. Sınav sonuçlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi'nden bir duyuru bekleyen adaylar, sık sık duyuru sayfasını ziyaret ederek son durumu takip ediyor. İşte, YÖKDİL sonuçlarına dair merak edilen detaylar...
YÖKDİL'in sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş dönemlerde düzenlenen YÖKDİL sınavlarının sonuçları, sınavın üzerinden 18 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Bu bilgiler ışığında beşinci YÖKDİL sınavına ait sonuçların 12 Ekim tarihinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor.
YÖKDİL sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinde sisteme giriş yapılarak öğrenilebilecek. Konu hakkında bir gelişme olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
SONUÇLARA NASIL İTİRAZ YAPILACAK?
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
YÖKDİL NEDİR?
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.
Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.
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