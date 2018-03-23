YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YÖKDİL cevap anahtarı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL sınavı 17 Mart Cumartesi günü gerçekleşti. Sınavın bitmesinin ardından adayların heyecanla beklediği soru ve cevap anahtarı 20 Mart tarihinde erişime açıldı. Yayınlanan soru ve cevap anahtarının ardından YÖKDİL sınavının sonucunu merak eden adaylar sık sık duyuru sayfasını ziyaret ederek son durumu takip ediyor. İşte 2018 YÖKDİL sonuçları ve cevap anahtarı hakkında adayların merak ettiği detaylar...

YÖKDİL CEVAP ANAHTARI

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’nın geçtiğimiz 17 Mart'ta tamamlanmasının ardından sorular ve cevaplar https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sınava giren adayların erişimine açıldı. Anadolu Üniversitesi’nin soru- cevap duyurusunda şu ifadeler yer alıyor: "17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL Sınavı soruları adayların erişimine açılmıştır. Sınav itirazları 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılacaktır."

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2018 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle yılda iki kez düzenlenen YÖKDİL sınavı, 2018 yılında ilk kez geçtiğimiz 17 Mart 2018 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından 20 Mart tarihinde cevap anahtarı ve sorular Anadolu Üniversitesi tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar şimdi ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını heyecanla takip ediyor.

Yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak son sınavın sonuç tarihi değerlendirildiğinde, sınavın, yapıldığı tarihten sonra en geç 14 gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Yani bu duruma göre YÖKDİL sonuçlarının en geç 31 Mart Cumartesi gününe kadar açıklanacağı öngörülüyor.

YÖKDİL SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL NEDİR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor. YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.