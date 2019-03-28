YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sonuçları açıklandı. Yükseköğretim tarihinde ilk alana özgü dil sınavı olan, 10 Mart'ta düzenlenen YÖKDİL Sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. İşte, YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan sınav, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hazırlandı. Sorular Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirdi. 10 Mart'ta düzenlenen sınavın sonuçları ilan edildi.
SONUÇLAR AÇIKLANDI
Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım sağladığı YÖKDİL'in sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/" adresinden gerekli bilgileri girerek görebilecek.
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