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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.10.2018 - 18:27, Son Güncelleme:

YÖKDİL sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı! YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

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YÖKDİL sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı! YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile 22 Eylül Cumartesi günü düzenlenen beşinci YÖKDİL sınavının sonuçları adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, kendilerine ait sonuçları yoğun şekilde sorgulamaya başladı. İşte, YÖKDİL sonuç sorgulama sayfası.

Yükseköğretim tarihinde ilk "alana özgü dil sınavı" olan ve beşincisi düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavının sonuçları açıklandı. YÖK tarafından yürütülen sınavın sonuçlarını adaylar, "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/" adresinden öğrenebilecek.

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım sağladığı YÖKDİL'in sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/" adresinden gerekli bilgileri girerek görebilecek.

Sınav sonuç itirazları ne zaman yapılacak?

Sınav sonuç itirazları 15 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecektir.

YÖKDİL SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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