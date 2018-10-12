YÖKDİL sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı! YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile 22 Eylül Cumartesi günü düzenlenen beşinci YÖKDİL sınavının sonuçları adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, kendilerine ait sonuçları yoğun şekilde sorgulamaya başladı. İşte, YÖKDİL sonuç sorgulama sayfası.
Yükseköğretim tarihinde ilk "alana özgü dil sınavı" olan ve beşincisi düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavının sonuçları açıklandı. YÖK tarafından yürütülen sınavın sonuçlarını adaylar, "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/" adresinden öğrenebilecek.
Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım sağladığı YÖKDİL'in sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/" adresinden gerekli bilgileri girerek görebilecek.
Sınav sonuç itirazları ne zaman yapılacak?
Sınav sonuç itirazları 15 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecektir.
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