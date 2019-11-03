YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 3 Kasım Pazar günü 41 il, 47 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL başvurusunda bulunan adaylar şimdi saat bilgisini merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Başvuruları 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL, bugün gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek olan YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılacak.
Adaylar, bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girebilecek. Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.
Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen YÖKDİL'in, sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmasına karar verilmişti.
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