YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 2019'daki son etabı için geri sayım sürüyor. YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı, söz konusu sınava katılmak için başvuru yapmış ve beklemede olan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylarların katılım sağladığı YÖKDİL için nefesler tutuldu. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar şimdi, sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyor. İşte, YÖKDİL hakkında merak edilen ayrıntılar...
7. YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek.
SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
YÖKDİL sınav yerleri henüz açıklanmadı. YÖKDİL sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
YÖKDİL NEDİR?
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
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