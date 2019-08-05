YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2019 sınav tarihleri
YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak sorusu, yabancı dili bilgisini teyit etmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Akademik anlamda önem arz eden YÖKDİL sınav sonucu, adayın yabancı dil bilgisinin belgelendirilmesi aşamasında kullanılabilecek. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YÖKDİL sınavı ile yabancı dil bilgisi yeterliliklerini teyit etmek isteyen vatandaşlar, sınavın tarihini araştırmaya devam ediyor. Peki, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, YÖKDİL sınav tarihleri hakkında bazı bilgiler
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 3 Kasım'da, ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yapılacağı bildirildi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK’ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır."
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