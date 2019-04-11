YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? | 7. YÖKDİL tarihi belli oldu mu?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) ilk oturumuna yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek binlerce aday katıldı ve sınav sonuçları açıklandı. 2019 yılının ilk YÖKDİL sınavının gerçekleşmesinin ardından, gözler bu yıl ikincisi yapılacak olan YÖKDİL'in sınav tarihine ilişti. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 7. YÖKDİL tarihi belli oldu mu?
6. YÖKDİL sınavına ilişkin sonuçlar adayların geçtiğimiz günlerde sınava giren adayların erişimine açıldı. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapıldı. 2019 yılının ilk YÖKDİL sınavının ardından ikinci sınavın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, YÖKDİL ile ilgili merak edilenler...
7. YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
6. YÖKDİL sınavına ilişkin sonuçlar adayların erişimine açıldı. Şimdi ise 7. kez düzenlenecek YÖKDİL'in tarihi merak konusu oldu. Resmi kurumlardan söz konusu sınavın tarihine yönelik bir duyuru henüz yapılmadı. Ancak önceki sınav tarihleri baz alındığında 7. sınavın sonbahar döneminde yapılacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizden yer vereceğiz.
YÖKDİL SINAVI NEDİR?
ÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
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