YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 7. YÖKDİL sınav tarihi belli oldu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YÖKDİL Sınavı'nın 2019 yılı sonbaharından itibaren artık YÖK’ün koordinesinde ÖSYM tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. Öte yandan, bu yıl düzenlenecek 2. toplamda ise 7. YÖKDİL sınavının tarihi de belli oldu. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 7. YÖKDİL sınavı ne zaman?
YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 3 Kasım'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yapılacağı bildirildi. İşte, o açıklamanın tamamı...
YÖK tarafından yapılan açıklamada “Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemimizde ilk kez uygulamaya koyduğumuz 'alana özgü tek yabancı dil sınavı' olan YÖKDİL, bilindiği üzere YÖK’ün koordinasyonunda Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulanmaktaydı. YÖKDİL Sınavı'nın sürdürülmesindeki katkılarından dolayı Anadolu ve Ankara Üniversitelerine teşekkür ederiz. 2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından yine YÖK’ün koordinasyonunda 'Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler' alanlarında uygulanmaya devam edecektir. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL Sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde 'Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce' dillerinde 'Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler' alanlarında yapılacaktır. 'Akademisyen dostu yeni YÖK' olarak kurguladığımız YÖKDİL Sınavı yine YÖK'ün koordinesinde ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecek olup, sınav tarihlerine ilişkin bilgi her yıl ÖSYM’nin sınav takviminde yer alacaktır” denildi.
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