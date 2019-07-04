YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
Alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL artık, ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yapılacak. 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde yapılmıştı. Gözler şimdi 7. YÖKDİL sınavında. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor. İşte, YÖKDİL sınav tarihi...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 3 Kasım'da, ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yapılacağı bildirildi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK’ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır."
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