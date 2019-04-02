YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
Bu yıl ilk etabı yapılan, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler 2019'da yapılacak ikinci YÖKDİL sınavına çevrildi. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılıyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
6. YÖKDİL sınavına ilişkin sonuçlar adayların erişimine açıldı. Şimdi ise 7. kez düzenlenecek YÖKDİL'in tarihi merak konusu oldu. Söz konusu sınavın tarihine yönelik bir duyuru henüz yok. Ancak önceki sınav tarihleri baz alındığında 7. sınavın sonbahar döneminde yapılacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizden yer vereceğiz.
YÖKDİL NEDİR?
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.
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