YÖKDİL sınavı ne zaman?
Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nda (YÖKDİL) son viraja girildi. Söz konusu sınav için gerekli başvuruları tamamlayıp sınava hazırlanan binlerce aday sınav tarihine odaklandı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen ve bu yılın sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmaya başlanacak YÖKDİL için araştırmalar son günlerde hız kazandı. Alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, YÖKDİL sınav tarihi...
YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek.
YÖKDİL PUANI NERELERDE GEÇERLİ?
Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
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