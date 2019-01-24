YÖKDİL sınavı ne zaman? 2019 YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılır?
YÖKDİL sınav başvurusu için adayların araştırması devam ediyor. Akademik anlamda kariyer hedefleri bulunan vatandaşlar, YÖKDİL sınavı ile önlerinde bulunan bir engeli aşmayı hedefleyecek. Peki, YÖKDİL 2019 sınavı ne zaman yapılacak ve sınav başvuruları nasıl gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YÖKDİL sınav başvuruları, kış sonuna doğru girilirken birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, 2019 yılının ilk YÖKDİL sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2019 YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava, "yokdil.yok.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
KİMLER KATILABİLECEK?
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.
SINAV BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecek.
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