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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

YÖKDİL sınavı kaç dakika sürüyor? YÖKDİL yarın saat kaçta?

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YÖKDİL sınavı kaç dakika sürüyor? YÖKDİL yarın saat kaçta?

Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019 YÖKDİL) için geri sayım başladı. Türkiye'nin 41 il, 47 sınav merkezinde 3 Kasım'da yapılacak sınavda, adaylar fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında kendilerine yöneltilen İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça sorularına yanıt arayacak. Peki, YÖKDİL sınavı kaç dakika sürüyor? YÖKDİL yarın saat kaçta?

Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen YÖKDİL'in, sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmasına karar verilmişti. Başvuruları geçtiğimiz haftalarda alınan YÖKDİL sınavı, pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek. Sınav binalarına geç kalmak istemeyen adaylar son hazırlıklarına başlarken, YÖKDİL saatini sorgulamaya başladı. Peki, 2019 YÖKDİL saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte, sınavla ilgili merak edilen detaylar.

YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK? SINAV KAÇTA BAŞLAYACAK?

YÖKDİL, 3 Kasım Pazar günü 41 il, 47 sınav merkezinde uygulanacak. Saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

Adaylar, bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girebilecek. Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.
Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ÖSYM'DEN ADAYLARA SAAT UYARISI

Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

SINAVA HANGİ BELGELERLE GİRİLECEK?

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacaklar (Pembe/Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi” de geçerlidir.), sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getiremezler. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

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