YÖKDİL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınavı hangi tarihte?
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL sınavı için hazırlıklar devam ederken, adaylar sınav giriş yerlerine yönelik araştırmalarına başladı. Sınava günler kala, önceden sınav binasına gitmek isteyen adaylar, YÖKDİL sınav giriş belgelerinin ÖSYM tarafından yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınavı hangi tarihte? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan YÖKDİL sınavı ilk kez ÖSYM tarafından uygulanacak. Türkiye'nin birçok ilinde milyonlarca adayın katılımı ile gerçekleşecek olan sınavda adaylar kendilerine yönetilen sorulara cevap arayacak. Sınav hazırlıkları devam ederken, bir yandan da adaylar sınav tarihi ve sınav yerleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, 2019 YÖKDİL ne zaman? İşte, sınava dair merak edilenler.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
7. YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek.
SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
YÖKDİL sınav yerleri henüz açıklanmadı. YÖKDİL sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
YÖKDİL NEDİR?
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
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