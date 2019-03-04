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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.03.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

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YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

YÖKDİL sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle sınav giriş belgesine yönelik araştırmalar da hız kazandı. YÖKDİL sınavına gireceklerin yerin belli olup olmadığını merak eden adaylar, sık sık resmi internet sayfasını ziyaret ediyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavı için yabancı dil puanı almak isteyen adayları gireceği YÖKDİL sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. Hazırlıklarını sürdüren adaylar, bir yandan da YÖKDİL sınav giriş belgesini takip ediyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu?

YÖKDİL sınav giriş belgesinin http://yokdil.yok.gov.tr" adresi üzerinden 4- 9 Mart tarihleri arasından erişime açılması bekleniyor.

YÖKDİL’E KİMLER GİREBİLİYOR?

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

 

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