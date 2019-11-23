YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından organize edilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 3 Kasım Pazar günü 41 il, 47 sınav merkezinde tamamlanmıştı. Gözler şimdi YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihlerde. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yabancı dil puanı almak için bu yılki son YÖKDİL sınavında ter döken binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Alana özgü yapılan tek dil sınavı olan YÖKDİL'in sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından ilan edilmişti. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
ÖSYM'nin takvimine göre, YÖKDİL sınav sonuçları 28 Kasım'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden erişecekler. Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki sınavın sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YÖKDİL SINAVI PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
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