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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.10.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

YÖKDİL sınav sonuçları için beklenen tarih geldi!

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YÖKDİL sınav sonuçları için beklenen tarih geldi!

YÖKDİL sınavı ile yabancı dil bilgilerini resmiyette kanıtlamak isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarını sorgulamaya başladı. Türkiye genelinde birçok lokasyonda gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları, Anadolu Üniversitesinin internet sitesi üzerinden beklenen tarihte görüntülenebilecek. Peki, YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanması bekleniyor? İşte, adayların sorguladığı tarih hakkında bazı bilgiler

Akademik anlamda yabancı dil bilgisinin tasdiklendiği YÖKDİL sınavının sonuçları için adayların beklentisi devam ediyor. Birçok dilde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı, Fen ve Sağlık Bilimleri alanları için İngilizce, Sosyal Blimler alanlarında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde gerçekleştirildi. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından ne zaman sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınavının sonuç takvimi açıklanmasa da, sınavın geçtiğimiz yıllardaki açıklanma süreci ele alınarak 18 gün içerisinde erişime açılacağı öngörülebilir. Bu öngörüler dahilinde YÖKDİL sınav sonuçlarının en geç 12 Ekim Cuma günü adaylar tarafından görüntüleneceği söylenebilir.

Bu tarih, Anadolu Üniversitesinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

YÖKDİL'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru
cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır. 

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR?

YÖK'ten gelen açıklamaya göre, YÖKDİL sınavı 3 grupta Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında; İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca dillerinde yapılacaktır. 5.YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

 

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