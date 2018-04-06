YÖKDİL sınav sonuçları hafta sonu mu açıklanacak?

17 Mart tarihinde gerçekleşen YÖKDİL sınavının sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki dönemlerde YÖKDİL sonuçları 15 gün sonra ilan ediliyordu. Sınav sonuç süresinin uzamasının nedenini ve yeni bir açıklama olup olmadığını merak eden adaylar, sosyal medya üzerinden yetkililer ve Yekta Saraç’a seslerini duyurmaya çalışıyor.



@onur_oncu7

#yökdil Bugün de aciklanmazsa aylardır beklediğim kadroya basvuramiyorum. Sayın #YektaSaraç lütfen mağdur etmeyin bizi



@serhatakin34

Binlerce insan #yökdil sonucunu bekliyor. Zaten hazır olan sonuçları niye açıklamıyorsunuz hocam? @yekta_sarac @Anadolu_Uni



@dyeslim



Gözünüzü seveyim açıklayın artık. #yökdil



@OZANAKIR6

#yökdil Arkadaşlar yarın cuma namazına yakın bir saatte açıklarlar genelde o saatte açıklıyorlar.



@dilarasamur1

#yökdil #yokdil ve sonsuza kadar açıklanmamış.. O uslu çocuklar şirinleri göremediği gibi sonuçları da öğrenememişler..

‏

@AyseglCskn

@yekta_sarac hocam 17 mart tarihli yökdil sonuçlarını bekliyoruz.

‏

@phoenixinodasi

#Yökdil yarın açıklanacak gibi geliyor. Hem de mesai saati bitimine yakın. Bugüne kadar beklediğim akademik olaylar hep öyle oldu ki bir sorun çıkarsa yetkiliye ulaşmak için pazartesiyi bekleyelim, o zamana kadar da gerginliğimiz geçsin.

özgecikliki bele

@pandorapan

Yökdil açıklansanda , sıradaki derdimize geçsek!

‏

@muliereirene

Bir kaç saatte bir yökdil açıklanmış mı diye bakmaktan usandım artık 😔 yani yapamadıysam bile öğrensem ve üzülme evresine geçsem...

‏

@KislikPantolon

#yökdil muhtemelen mevcut kadro ilanlarının kapanmasını ve doktora başvuru sürelerinin sonlanmasını bekliyor. Biz seneye de burdayız sorun yok