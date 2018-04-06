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    YÖKDİL sınav sonuçları hafta sonu mu açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

    YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Hafta boyu sık sık Anadolu Üniversitesi’nin resmi sayfasına erişim sağlayan adaylar, şimdi ‘YÖKDİL sınav sonuçları hafta sonu mu açıklanacak?’ sorusuna yanıt arıyor. Peki son durum ne? YÖKDİL sınavıyla ilgili yeni bir açıklama geldi mi? İşte detaylar!

    17 Mart tarihinde gerçekleşen YÖKDİL sınavının sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki dönemlerde YÖKDİL sonuçları 15 gün sonra ilan ediliyordu. Sınav sonuç süresinin uzamasının nedenini ve yeni bir açıklama olup olmadığını merak eden adaylar, sosyal medya üzerinden yetkililer ve Yekta Saraç’a seslerini duyurmaya çalışıyor.

    @onur_oncu7
    #yökdil Bugün de aciklanmazsa aylardır beklediğim kadroya basvuramiyorum. Sayın #YektaSaraç lütfen mağdur etmeyin bizi 

    @serhatakin34
    Binlerce insan #yökdil sonucunu bekliyor. Zaten hazır olan sonuçları niye açıklamıyorsunuz hocam? @yekta_sarac @Anadolu_Uni

    @dyeslim

    Gözünüzü seveyim açıklayın artık. #yökdil

    @OZANAKIR6
    #yökdil Arkadaşlar yarın cuma namazına yakın bir saatte açıklarlar genelde o saatte açıklıyorlar.

    @dilarasamur1
    #yökdil #yokdil ve sonsuza kadar açıklanmamış.. O uslu çocuklar şirinleri göremediği gibi sonuçları da öğrenememişler..

    @AyseglCskn
    @yekta_sarac hocam 17 mart tarihli yökdil sonuçlarını bekliyoruz.

    @phoenixinodasi
    #Yökdil yarın açıklanacak gibi geliyor. Hem de mesai saati bitimine yakın. Bugüne kadar beklediğim akademik olaylar hep öyle oldu ki bir sorun çıkarsa yetkiliye ulaşmak için pazartesiyi bekleyelim, o zamana kadar da gerginliğimiz geçsin.

    özgecikliki bele
    @pandorapan
    Yökdil açıklansanda , sıradaki derdimize geçsek!

    @muliereirene
    Bir kaç saatte bir yökdil açıklanmış mı diye bakmaktan usandım artık 😔 yani yapamadıysam bile öğrensem ve üzülme evresine geçsem...

    @KislikPantolon
    #yökdil muhtemelen mevcut kadro ilanlarının kapanmasını ve doktora başvuru sürelerinin sonlanmasını bekliyor. Biz seneye de burdayız sorun yok

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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