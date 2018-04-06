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    YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 21:02 | Son Güncelleme:

    17 Mart 2018 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. YÖKDİL sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını nasıl ve nereden öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Öğrenciler büyük bir heyecanla Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı sonuçları görmek istiyor. Peki, YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir? 2018 YÖKDİL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile 17 Mart 2018'de sınav merkezilerinde düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçları az önce açıklandı. İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve bu yıl da katılımın oldukça yoğun olduğu YÖKDİL sonuçlarının açıklamasının ardından sınavda ter döken adaylar kendilerine ait sonuçları sorgulamak için internette araştırma yapıyor. İşte, YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama sayfası.

    2018 YÖKDİL SINAV SONUÇLARI

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’nın geçtiğimiz 17 Mart'ta tamamlanmasının ardından, sınava ait cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı bugün ise sınav sonuçları adayları erişimine açıldı.
    Adaylar yaklaşık 3 haftalık beklemenin ardından https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden sınav sonuçlarının sorgulama işlemini yapabilecek. Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyenler başta olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı talep edilen öğrenciler ve diğer adaylar yoğun bir şekilde ilgi göstermiş ve katılım sağlamıştı.

    YÖKDİL SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ADAYLAR SOSYAL MEDYADAN SONUÇLARINI DUYURDU

    YÖKDİL sınavına katılım sağlayan ve heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar, sonuçların Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanmasının ardından sınav sonuçları hakkında sosyal paylaşım sitelerinden de çeşitli yorumlarda bulundu ve düşüncelerini açıkladı.

    Armağan G. @sontirrekbukucu

    #Yökdil sonuçları açıklandı. fakat bir hata olmalı işaretlediğim soru belli, kontrol edip bu zamana kadar girdiğim sonuçlarımdan aldığım neticeler benzer çıktı ama şimdi 15 doğrum nereye gitti ? 40-45 arası doğru beklerken 25 doğru nasıl olur :/

    Semih görtürk @semihgorturk

    Yökdil 87.50 ne kadar düşük almışım

    Mehmet İnce @diyoje

    #yökdil açıklandı

    Gizem Kayahan @gizemkayahan

    Nihayeeet ! #yökdil

    Kubilay @KubilaySunnetci

    #yökdil Allaha sukurler olsun 75

    M. Yılmaz @MEbrouh

    #yökdil açıklandı duyuru yok. Girin bakın

    YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK? GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

    Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir. YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi YDS ile eşdeğer olacak. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.

    Etiketler: YÖKDİL sonuç sorgulama , SeoHaber , NoMobil , gündem
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