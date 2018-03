YÖKDİL sınav giriş yerleri yayınlandı mı? Sınava giderken unutmayın

YÖKDİL sınav giriş belgesi için beklenen tarih geldi. Türkiye genelinde yüzlerce merkezde gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınavı, Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanacak. Peki, YÖKDİL sınav giriş yerleri ne zaman ve nereden yayınlanacak? İşte, detaylı bilgiler

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

YÖKDİL sınav giriş belgeleri, YÖK'ün yayımladığı resmi takvime göre 12 Mart Pazartesi günü erişime açılacak. Belgelere erişim, 16 Mart tarihinde sona erecek. YÖKDİL sınavı ise 17 Mart tarihinde uygulanacak.

Sınav giriş belgeleri yayınlandığı haberimiz güncellenecektir.

YÖKDİL SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLMEYECEK

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

SINAVA GİDERKEN YANINIZDA BUNLARI BULUNDURMAYIN

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,



* Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar,



* Cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar,



* Her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler,



* Kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,



* İçecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri,



* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar ile gelmeleri kesinlikle yasaktır.