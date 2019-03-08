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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

YÖKDİL sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi üzerinden nasıl çıktı alınır?

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YÖKDİL sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi üzerinden nasıl çıktı alınır?

YÖKDİL sınav giriş yerleri, hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Akademik anlamda kariyer elde etmek isteyen bireylerin katılım sağlayacağı sınav, pazar günü tamamlanacak. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Hafta sonu girecekleri sınav için YÖKDİL sınav giriş belgesi için çıktı alma girişimleri başladı. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınabilecek? İşte, Anadolu Üniversitesi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek olan o konu hakkında bazı bilgiler

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKTI ALINABİLECEK?

10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 İlkbahar Dönemi YÖKDİL Sınavı giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerine 04-09 Mart 2019 tarihleri arasında sisteme giriş yapılarak erişilebilir.

ADAYLARIN SINAVDA YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN MALZEMELER NELER?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı,
ulaşım kartı vb. kartlar,

Cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim,
depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar,

Her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler,

Kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,

İçecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar ile gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Engel durumu/sağlık sorunu nedeniyle özel araç/gereç ile sınava girmek isteyen adaylar, ilgili taleplerini bu kılavuzun “Başvuru İşlemleri” başlığında belirtilen şekilde iletmelidir. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

Sınav binalarının girişinde, adayların üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen nesnelerle sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür nesneleri taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

YÖKDİL’E KİMLER GİREBİLİYOR?

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

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