YÖKDİL ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi yaklaşıyor
Alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL için geri sayım devam ediyor. Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulanan YÖKDİL için başvurular bu ay içerisinde alınacak. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
YÖKDİL, YÖK’ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanacak. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.
Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.
YÖKDİL Başvuru İşlemleri
Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır.
Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.
Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.
Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları, bu kılavuzun “Engelli / Sağlık Sorunu Olan Adaylara Yönelik Uygulamalar” başlığında açıklanmıştır. Söz konusu adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.
Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra
ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır.
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