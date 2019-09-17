YÖKDİL ne zaman? 2019 YÖKDİL sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) başvuruları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Farklı dillerde düzenlenecek olan YÖKDİL'de başvuru işlemleri internet üzerinden tamamlanacak. Sınav başvuruları devam ederken, henüz işlemlerini gerçekleştirmeyen adaylar, YÖKDİL başvurusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Bu sene ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Daha önce kılavuzu ve takvimi açıklanan YÖKDİL'de, sınav gününün yaklaşmasıyla, YÖKDİL tarihi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2019 YÖKDİL başvuru süreci ve tarihine ilişkin bilgiler.
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YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, YÖKDİL başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan 2019-YÖKDİL kılavuzundan ulaşılabilecek. YÖKDİL için geç başvurular da 2 Ekim'de alınacak.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin takvimine göre, YÖKDİL sınavı, 3 Kasım'da uygulanacak.
Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. YÖKDİL için bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava başvuru ücreti 120 lira olarak belirlenirken, Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihte saat 23.59’da sona erecektir.
2019-YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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