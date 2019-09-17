YÖKDİL ne zaman? 2019 YÖKDİL sınavı başvurusu nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYÖKDİL ne zaman? 2019 YÖKDİL sınavı başvurusu nasıl yapılır?
GeriGündem YÖKDİL ne zaman? 2019 YÖKDİL sınavı başvurusu nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
17.09.2019 - 22:12, Son Güncelleme:

YÖKDİL ne zaman? 2019 YÖKDİL sınavı başvurusu nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YÖKDİL ne zaman? 2019 YÖKDİL sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) başvuruları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Farklı dillerde düzenlenecek olan YÖKDİL'de başvuru işlemleri internet üzerinden tamamlanacak. Sınav başvuruları devam ederken, henüz işlemlerini gerçekleştirmeyen adaylar, YÖKDİL başvurusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Bu sene ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Daha önce kılavuzu ve takvimi açıklanan YÖKDİL'de, sınav gününün yaklaşmasıyla, YÖKDİL tarihi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2019 YÖKDİL başvuru süreci ve tarihine ilişkin bilgiler.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, YÖKDİL başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan 2019-YÖKDİL kılavuzundan ulaşılabilecek. YÖKDİL için geç başvurular da 2 Ekim'de alınacak.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, YÖKDİL sınavı, 3 Kasım'da uygulanacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. YÖKDİL için bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava başvuru ücreti 120 lira olarak belirlenirken, Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihte saat 23.59’da sona erecektir.

2019-YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zaferi böyle izledi
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay
Adnan Oktar'a zehir zemberek sözler: 'Akli yargıları sapık'
Arkadaşını vurup öldürdü, anlattıklarını duyan şoke oldu!