YÖKDİL ne zaman yapılacak? 2019 YÖKDİL başvuruları başladı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL başvuruları, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde uygulanacak olan sınav, sonbahar döneminde yedinci kez düzenlenecek. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak? 2019 YÖKDİL başvuruları başladı mı? İşte, o konuya ilişkin detaylar.
Akademik kariyer hedefleyen kişilerin yanı sıra yabancı dil seviyelerini belgelemek isteyenlerin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) için geri sayım başladı. Sınava katılacak olan adaylar, başvuru tarihlerini kaçırmamak adına, internet üzerinden YÖKSİL başvuru tarihlerini sorguluyor. İşte, YÖKDİL sınavına yönelik detaylar.
YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, YÖKDİL başvuruları 13.09.2019- 23.09.2019 tarihleri arasında yapılacak. YÖKDİL geç başvuru işlemleri ise, kurumun internet sitesinden 2 Ekim'de saat 23:59'a kadar tamamlanacak.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilen YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK’ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecek. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.
YÖKDİL NEDİR?
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
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