YÖKDİL için geri sayım! 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?
Altıncı kez düzenlenecek YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava başvurular 30 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında tamamlandı, gözler şimdi sınavın yapılacağı tarihte. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak YÖKDİL sınavı için artık bir aydan az bir süre kaldı. Söz konusu sınav için başvurularını tamamlayan adaylar, sınava yönelik hazırlıklarına devam ederken bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
KİMLER KATILABİLECEK?
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.
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