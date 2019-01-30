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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

YÖKDİL başvurusu için son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

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YÖKDİL başvurusu için son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL sınavı için başvuru süreci 30 Ocak itibariyle başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL, bu yıl 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL başvurusu için son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? İşte, YÖKDİL 2019 kılavuzu

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü kimlik doğrulamasında önemli rol oynayacak fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Sınav Ücretinin Ödenmesi

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 100 (yüz) TL’dir.
Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

YÖKDİL 2019 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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