YÖKDİL başvurusu için son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
YÖKDİL sınavı için başvuru süreci 30 Ocak itibariyle başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL, bu yıl 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL başvurusu için son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? İşte, YÖKDİL 2019 kılavuzu
Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.
Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.
Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü kimlik doğrulamasında önemli rol oynayacak fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Sınav Ücretinin Ödenmesi
Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 100 (yüz) TL’dir.
Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.
Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.
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