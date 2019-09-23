YÖKDİL başvurularında son gün! YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) başvurular için bugün son gün. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' tamamlamalı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
Alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in, ne zaman yapılacağı ve sınava kaç gün kaldığı, söz konusu sınava başvuru işlemi yapıp gerekli ücreti ödeyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, YÖKDİL hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen ve bu yılın sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmaya başlanacak YÖKDİL'e ilişikin detaylar merak konusu oluyor.
2019-YÖKDİL için başvurular 13-23 Eylül'de alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Sınav tarihi ise 3 Kasım 2019 olarak belirlendi. YÖKDİL için geç başvurular da 2 Ekim'de alınacak.Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
HANGİ ALANLARDA SINAV YAPILACAK?
YÖK ve ÖSYM arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak sınav, YÖK ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde uygulanacak.
SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
YÖKDİL için bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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