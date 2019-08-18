YÖKDİL başvuruları ne zaman alınacak? 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?
Yabancı dil bilgisini resmiyete dökmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı, ilk kez ÖSYM tarafından uygulanacak. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman alınacak? 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?
Alana özgü tek yabancı dil sınavı niteliğinde olan YÖKDİL'in uygulanacak yedinci etabı için başvuru süreci bekleniyor. YÖKDİL'e akademik kariyer hedefleyen kişilerin yanı sıra yabancı dil seviyelerini belgelemek isteyen vatandaşlar da katılım sağlıyor. İşte, konuya ilişin ayrıntılar...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı 3 Kasım'da, ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yapılacak.
2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilen YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK’ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecek. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.
Söz konusu sınav için net bir başvuru tarihi yok. YÖKDİL için başvuru tarihleri belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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