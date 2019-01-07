YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu! 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 2019 etabı için sınav ve başvuru tarihi belli oldu. YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı, söz konusu sınava katılmak için başvuru yapmış ve beklemede olan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava, "yokdil.yok.gov.tr" adresinden başvurulabilecek. İşte, YÖKDİL sınavına dair merak edilen detaylar...
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları, 30 Ocak 2019-8 Şubat 2019 tarihleri arasında, "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.
YÖKDİL NEDİR?
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle