YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasındaki işbirliğiyle yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 10 Mart tarihli sonuçları için nefesler tutuldu. YÖKDİL sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, YÖKDİL 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sınavına giren adayların gözü kulağı sonuç duyurusunda. 10 Mart tarihinde gerçekleşen YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları kısa sürede https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden erişime açılmıştı. Peki, YÖKDİL 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Sınav sonuçları için ise ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak son yapılan sınavın sonuç tarihi baz alındığında YÖKDİL sonuçlarının 25 Mart tarihinde erişime açılacağı öngörülebilir. Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.
YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.
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