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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 19:56, Son Güncelleme:

YÖK YKS Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

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YÖK YKS Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası, tercih sürecine ilişkin bilgiler gündeme gelmeye başladı. Üniversite adayları, YÖK Atlas tercih robotu sistemi üzerinden, geçtiğimiz yılların taban puanlarını görüntüleyecek ve tercih işlemlerini yine bu sistem üzerinden gerçekleştirecek. Peki, YÖK YKS Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, YKS iki yıllık ve dört yıllık bölümlerin tercihinin yapılacağı Atlas tercih robotu hakkında bilgiler.

Ön lisans ve lisans programları ile sayısal, sözel, eğit ağırlık ve dil puanı ile üniversite adayları YKS tercih işlemlerini tamamlayacak. YKS tercih klavuzunun yayımlanmasıyla, tercih sürecine dair araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl olduğunu gibi bu sene de adaylar, YKS tercihlerini Atlas tercih robotu üzerinden gerçekleştirecek. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, o konuya dair detaylar.

YKS ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. Peki, YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümler dahilinde kullanılabilecek olan YÖK ATLAS tercih robotu ve detaylı bilgiler

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYIN

YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYIN

2019 TERCİH DÖNEMİNDE İKİ YENİ MODÜL

YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adaylar ile eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülen "Meslek Atlası" ve "Tercih Atlası" olmak üzere iki yeni modül daha eklendi ve adaylara üniversite tercihleri için adeta "dijital kariyer rehberliği" hizmeti sunulmaya başlandı.

Önlisans ve lisans seviyesindeki tüm meslekler ile ilgili tabloların yer aldığı ve http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden bugünden itibaren kullanıma sunulan "Meslek Atlası" sayesinde adaylar, tercih edecekleri mesleğe yönelik tüm bilgilere ulaşabiliyor.

"Meslek Atlası" modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerin lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında geçen yılın kontenjanları, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları bulunuyor.

"Meslek Atlası"nda her meslekteki kontenjan ve yerleşen sayıları, puan ve başarı sırası analizi, yerleşenlerin öğrenim durumu, diğer tercihleri, ikamet yerleri ve mesleğin kaçıncı sırada tercih edildiği gibi veriler de yer alıyor.

 

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