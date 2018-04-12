Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>YÖK silahlı saldırı gündemiyle toplandı

    YÖK silahlı saldırı gündemiyle toplandı

    ANKARA (AA)
    12.04.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    YÖK Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere toplandı.

    YÖK binasında gerçekleştirilen toplantıda Kurul, silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Denetleme Kurulunun hazırladığı raporu görüşecek ve üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir kusuru olup olmadığını değerlendirecek. YÖK Genel Kurulu'na, üniversitenin dün istifa eden rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de katılıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere YÖK Genel Kurulunu, olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde katliam yaptıEskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde katliam yaptı

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri