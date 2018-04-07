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    YÖK, Eskişehir'deki katliamla ilgili olağanüstü toplanacak

    AA
    07.04.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere YÖK Genel Kurulunu, 12 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

    YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, YÖK Başkanı Saraç, önceki gün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucunda 4 akademisyenin hayatını kaybettiği olayın hemen ardından Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'i telefonla arayarak saldırı hakkında detaylı bilgi aldı.

    Saraç daha sonra, Yükseköğretim Denetleme Kuruluna talimat vererek Kuruldan bir üyeyi Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi. Görevlendirilen üye saldırının yaşandığı gün Eskişehir'e gitti.

    Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere YÖK Genel Kurulunu, 12 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

    Genel Kurulda, silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Yükseköğretim Denetleme Kurulunun olaya ilişkin hazırladığı rapor görüşülecek ve Kurulda üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir kusuru olup olmadığı da ele alınacak.

    "İhmali tespit edilen yetkililerinin olması halinde gereği derhal yapılacak"

    Ayrıca Genel Kurula çağrılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gönen’den, saldırgan ile ilgili üniversite tarafından daha önce başlatılan soruşturmanın süreci ve saldırı hakkında bilgi alınacak.

    YÖK yetkilileri, saldırıya ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda olayın tamamen aydınlatılacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.
    Yetkililer, ayrıca "saldırganın soruşturulmasına dair şikayet dilekçelerinin gereği yapılmak üzere YÖK tarafından Üniversite Rektörlüğüne iletildiğini, haklarında ihmali tespit edilen üniversite yetkililerinin olması halinde gereğinin derhal yapılacağını" belirtti.

    Etiketler: Volkan Bayar , NoMobil , gündem
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