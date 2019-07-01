Yok böyle yöntem! Yardım edelim deyip tüm parasını çaldılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYok böyle yöntem! Yardım edelim deyip tüm parasını çaldılar
GeriGündem Yok böyle yöntem! Yardım edelim deyip tüm parasını çaldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
01.07.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Yok böyle yöntem! Yardım edelim deyip tüm parasını çaldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar. Polis, 22 bin euroyu çalan zanlılardan 2’sini yakaladı, 12 bin euro parayı ele geçirdi.10 bin euroyu alarak kaçan şahsın arama çalışması sürüyor.

Adana’da bir otomobilin lastiğini patlatıp sürücüye yardım etme teklifinde bulunan 2 kişi, içerisinde 22 bin euro bulunan çantayı alıp kaçtı. Polisin sıkı takibi sonucu kaçan şahıslardan 2 kişi yakalandı, 12 bin euro ele geçirildi.

Yok böyle yöntem Yardım edelim deyip tüm parasını çaldılar
Olay, merkez Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankadan 22 bin euro para çeken G.E., 01 EFF 06 plakalı otomobiline binerek yolda ilerlemeye başladı. Bir süre sonra seyir halindeyken yanına yaklaşan motosiklet üzerindeki 2 şahıs, G.E.’ye otomobilinin lastiğinin patlak olduğunu söyledi. Bunun üzerine G.E., sağa çekerek kendisine yardımcı olmak istediğini söyleyen şahıs ile birlikte lastiği kontrol etmeye başladı. Bu sırada motosikletteki diğer şahıs, otomobilin arka koltuğundaki içerisinde 22 bin euro bulunan çantayı alarak diğer şahısla birlikte olay yerinden kaçtı.
Yok böyle yöntem Yardım edelim deyip tüm parasını çaldılar
G.E.’nin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Polis, zanlıların Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’ne kaçtığı bilgisini aldı. Güven timi tarafından sokak arasında sıkıştırılan şahıslar yakalandı. Yapılan üst aramasında şahısların birinin üzerinden 11 bin euro, diğerinin üzerinden ise bin euro para çıktı.
Yok böyle yöntem Yardım edelim deyip tüm parasını çaldılar
Öte yandan otomobilde yapılan incelemede sağ arka lastiğin bıçakla patlatıldığı belirlendi. Yakalanan iki zanlıya yardım ettiği öğrenilen başka bir şahsın da üzerindeki 10 bin euro ile kaçarak izini kaybettirdiği bildirildi. Kaçan diğer şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yok böyle yöntem Yardım edelim deyip tüm parasını çaldılar
Üzerinden 12 bin euro çıkan iki zanlı gözaltına alınarak emniyete götürülürken, 10 bin euroyu alarak kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yok böyle yöntem Yardım edelim deyip tüm parasını çaldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bir kent alarmda! Ölüm haberleri gelmeye devam ediyor
Ergenekon davasında karar
Ünlü iş adamı karısını öldürdü! Yakınları anlattı: Yarın hep beraber yazlığa gidecektik
Valilik genelge yayınladı: Sınır hattında uzun boylu bitki yetiştirilmeyecek